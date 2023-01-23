ВАКС конфіскував українські активи російського мільярдера Шелкова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, колишнього голови інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова. Про це 23 січня повідомила пресслужба ВАКС.

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За рішення суду, у дохід держави стягнуто такі активи російського олігарха:

квартира загальною площею 175,5 кв м в Одесі;

стояночне місце в Одесі;

склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв м у Нікополі;

комплекс у Нікополі;

квартира загальною площею 68,5 кв в Нікополі;

трактор колісний;

причіп;

автомобіль LEXUS;

чотири автомобілї MITSUBISHI PAJER0 SPORT;

грошові кошти на банківських рахунках;

100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВСМПО ТИТАН Україна".

Водночас ВАКС відмовив у задоволенні позову Мін'юсту щодо стягнення в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" та інших компаній, щодо яких - на думку відомства - "російський мільярдер Михайло Шелков здійснює контроль". Водночас суд вважає недостатніми докази, які могли б підтвердити цей факт.

Раніше Delo.ua розповідало, як Шелкову разом з іншими російськими олігархами вдалося вивести з під санкцій та арешту "Демурінський ГЗК".