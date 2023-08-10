Реестр олигархов до сих пор пуст: Данилов говорит о трудностях из-за войны

В реестр олигархов еще не внесена ни одна фамилия, поскольку Украина находится в состоянии войны. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Украинской правде".

По его словам, внесение тех или иных лиц в реестр – это ответственная вещь, ведь они должны соответствовать критериям, прописанным в законе. Если в прошлом году под один из четырех критериев олигархов подпадало около 86 человек, то сейчас этот список уменьшился.

"Но мы находимся в состоянии войны, и сегодня очень сложно понимать, что произошло с теми или иными активами, которые находятся на оккупированных территориях", – сказал Данилов.

На вопрос о том, согласен ли он с выводом Венецианской комиссии, что закон об олигархах "имеет потенциал использования в политических целях", чиновник ответил:

"Венецианская комиссия – конечно, учреждение важное, но надо понимать, что каждая страна проходит определенные времена своего становления и в определенные времена нужно принимать те или иные решения. И если то, что записано в нашем законе об олигархах, кому-то не нравится, имейте в виду, подразумевало, что этот вопрос был в то время вопросом национальной безопасности".

Секретарь СНБО добавил, что сразу после того, как был принят "антиолигархический" закон, очень много людей стали смотреть, как сделать так, чтобы не попасть под его действие. И некоторые избавились от "определенных монополий на некоторые процессы".

Как появился реестр олигархов?

Закон о деолигархизации, предусматривающий создание специального реестра, Верховная Рада приняла еще осенью 2021 года.

Им предусмотрено, что СНБО будет включать олигархов в реестр по трем из четырех условий:

значительное влияние на СМИ;

участие в политической жизни;

владение компанией-монополистом или контроль над ней;

состояние более чем на 1 млн прожиточных минимумов (по состоянию на 2023 год, речь идет о 2,68 млрд грн).

Первоначально Данилов прогнозировал, что реестр начнут заполнять в мае 2022 года.

Создание реестра обошлось в 2,5 млн грн – именно эта сумма фигурирует в тендере, который был объявлен Аппаратом Совета нацбезопасности и обороны.

В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, касающееся утверждения положения о реестре олигархов, порядка его формирования и ведения.

Спустя почти год Венецианская комиссия опубликовала вывод о законе об олигархах. Орган Совета Европы признал, что документ трудно согласовать с принципами политического плюрализма и верховенства права, поскольку он потенциально может быть использован в политических целях.

В "венецианке" заявили, что закон не следует выполнять в том виде, в котором он существует сейчас, и рекомендовали отсрочить его выполнение, определить недостатки и разработать альтернативный законопроект, предусматривающий эффективную конкурентную политику, повышение прозрачности госзакупок, борьбу с коррупцией, укрепление плюрализма СМИ и т.д.

Как рассказывал министр юстиции Украины Денис Малюска, имплементация закона об олигархах согласно выводу Венецианской комиссии является условием для начала переговоров о вступлении страны в Европейский Союз.