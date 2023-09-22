Подождет до конца войны. Кабмин решил отложить запуск реестра олигархов

Кабинет министров Украины принял решение о переносе запуска реестра олигархов. Соответствующее распоряжение от 19 сентября опубликовано на Правительственном портале.

Согласно решению, функционирование и наполнение реестра олигархов планируется через три месяца со дня прекращения или отмены военного положения.

Ранее предполагалось, что реестр будет создан через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии касательно закона об олигархах.

Как "венецианка" оценила закон об олигархах?

Закон о деолигархизации, предусматривающий создание специального реестра, Верховная Рада приняла еще осенью 2021 года.

Им предусмотрено, что СНБО будет включать олигархов в реестр по трем из четырех условий:

значительное влияние на СМИ;

участие в политической жизни;

владение компанией-монополистом или контроль над ней;

состояние более чем на 1 млн прожиточных минимумов (по состоянию на 2023 год, речь идет о 2,68 млрд грн).

Создание реестра обошлось в 2,5 млн грн – именно эта сумма фигурирует в тендере, который был объявлен Аппаратом Совета нацбезопасности и обороны.

В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, касающееся утверждения положения о реестре олигархов, порядка его формирования и ведения.

Спустя почти год Венецианская комиссия опубликовала вывод о законе об олигархах. Орган Совета Европы признал, что документ трудно согласовать с принципами политического плюрализма и верховенства права, поскольку он потенциально может быть использован в политических целях.

В "венецианке" заявили, что закон не следует выполнять в том виде, в котором он существует сейчас, и рекомендовали отсрочить его выполнение, определить недостатки и разработать альтернативный законопроект, предусматривающий эффективную конкурентную политику, повышение прозрачности госзакупок, борьбу с коррупцией, укрепление плюрализма СМИ и т.д.

Как рассказывал министр юстиции Украины Денис Малюска, имплементация закона об олигархах согласно выводу Венецианской комиссии является условием для начала переговоров о вступлении страны в Европейский Союз.