Угорщина не планує розблоковувати допомогу Україні через тимчасове виключення OTP Bank з переліку спонсорів війни

Угорщина заявила, що тимчасове виключення Україною будапештського OTP Bank зі списку "міжнародних спонсорів війни" в спробі розблокувати військову допомогу Європейського Союзу суттєво не змінює ситуацію.

Про це пише Вloomberg.

Видання пише, що в уряді Угорщини заявляють, що ці зусилля не є суттєвою зміною, і Угорщина все одно не сприятиме подальшому фінансуванню ЄС для поставок зброї Україні, доки OTP, найбільший кредитор країни, не буде назавжди виключений зі списку.

"Я хочу чітко пояснити, що поки Україна тримає OTP у своєму списку міжнародних спонсорів війни та обмежує права на освіту етнічних угорців країни, ми не можемо підтримувати рішення, які вимагають нових економічних і фінансових жертв з боку Європейського Союзу та його держав-членів. Те саме стосується санкцій", — сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Нагадаємо, Національне агентство України з питань запобігання корупції тимчасово виключило зі свого списку п'ять грецьких судноплавних компаній, йдеться в повідомленні на сайті.

Ці кроки відбулися після "переговорів між представниками агентства та представниками компаній і урядів цих країн" про припинення співпраці з Росією, повідомляє київське агентство.

Крім цього, НАЗК сподівається, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 мільйонів євро життєво необхідної військової допомоги Україні від Європейського союзу, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості РФ продовжувати війну.

НАЗК додало банк OTP до списку в травні, що викликало різку реакцію з боку Угорщини, яка негайно заявила, що блокуватиме військову допомогу ЄС. 16 травня угорський уряд повідомив, що заблокував виділення чергового траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для України.

При цьому, OTP підтримує бізнес в Росії та Україні, але в установі відкинули заяви про підтримку війни та публічно підтримали Україну.