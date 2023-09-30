Венгрия не планирует разблокировать помощь Украине из-за временного исключения OTP Bank из перечня спонсоров войны

Венгрия заявила, что временное исключение Украиной будапештского OTP Bank из списка "международных спонсоров войны" в попытке разблокировать военную помощь Европейского Союза существенно не изменяет ситуацию.

Об этом пишет Вloomberg.

В правительстве Венгрии заявляют, что эти усилия не являются существенным изменением, и Венгрия все равно не будет способствовать дальнейшему финансированию ЕС для поставок оружия Украине, пока OTP, крупнейший кредитор страны, не будет навсегда исключен из списка.

"Я хочу четко объяснить, что пока Украина держит OTP в своем списке международных спонсоров войны и ограничивает права на образование этнических венгров страны, мы не можем поддерживать решения, требующие новых экономических и финансовых жертв со стороны Европейского Союза и его государств-членов". именно касается санкций", - сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Напомним, Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции временно исключило из своего списка пять греческих судоходных компаний, говорится в сообщении на сайте.

Эти шаги прошли после "переговоров между представителями агентства и представителями компаний и правительств этих стран" о прекращении сотрудничества с Россией, сообщает киевское агентство.

Помимо этого НАПК надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 миллионов евро жизненно необходимой военной помощи Украине от Европейского союза, а также исключит возможность блокирования Грецией будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности РФ продолжать войну.

НАПК добавило банк OTP в список в мае, что вызвало резкую реакцию со стороны Венгрии, которая немедленно заявила, что будет блокировать военную помощь ЕС. 16 мая венгерское правительство сообщило, что заблокировало выделение очередного транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для Украины.

При этом OTP поддерживает бизнес в России и Украине, но в учреждении отвергли заявления о поддержке войны и публично поддержали Украину.