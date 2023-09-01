PepsiCo и Mars попали в список международных спонсоров войны

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

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Деятельность PepsiCo в России

Компания PepsiCo производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные и другие продукты питания. Среди ее торговых марок – Chester's, Lay's, Mirinda, Pepsi, Sandora, 7up, "Агуша", "Чудо", "Славяночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" и другие.

В России фирма работает с 1974 года, насчитывает 19 заводов, около 20 тыс. сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных работников. По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвёртой по размеру компанией в области напитков и пищевых продуктов в РФ.

Как указывают в НАПК, в первый год полномасштабной войны в Украине PepsiCo увеличила свои доходы в РФ. Выручка ООО "Пепсико Холдинг" за 2022 год составила 2,59 млрд долларов, чистая прибыль выросла на 333% (до 525 млн долларов). Фирма уплатила более 115 млн долларов налогов в бюджет страны-агрессора.

В марте 2022 года компания заявила о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в РФ, однако позже возобновила выпуск, в частности, напитков Pepsi, 7Up и Mirinda под другими брендами. Также фирма продолжает производство и дистрибуцию других товаров.

"По информации из СМИ, чипсы Lay's компании PepsiCo были найдены в пищевых пайках российских солдат", – отметили в НАПК.

Кроме того, в Агентстве рассказали, что на карьерной странице PepsiCo перечислено более 580 открытых вакансий в стране-агрессоре.

"Создавая рабочие места иностранные компании освобождают Кремль от бремени выплат по безработице и связанных с этим социальных проблем", – говорится в сообщении.

Претензии к Mars

Что касается Mars, то эта компания известна шоколадными батончиками, но производит также корма для домашних животных, жевательные резинки, напитки, еду быстрого приготовления и консервированные соусы. Ее основные торговые марки – это Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M, Whiskas, Pedigree и т.д.

В России она работает более 30 лет и инвестировала туда 2,5 млрд долларов, создала более 6 тыс. рабочих мест и имеет там 10 фабрик.

После начала полномасштабной войны в Украине фирма обещала сократить бизнес на территории РФ использовать любую прибыль от российского бизнеса на гуманитарные цели.

Однако НАПК информирует, что за 2022 год выручка ООО "Марс" выросла до 2,45 млрд долларов, чистая прибыль выросла на 59% (до 377 млн долларов), в бюджет РФ уплачено налоги более чем на 93 млн долларов.

На сайте по поиску персонала российский филиал компании имеет более 100 актуальных вакансий.

Спонсоры войны: какое влияние имеет список?

В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, которые оказывают косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, снабжают важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

По состоянию на 1 сентября, в перечень включено почти 40 фирм. В частности, речь идет об Alibaba, Philip Morris, Unilever, OTP Bank и Raiffeisen Bank International.

На своем сайте НАПК пишет, что обозначение компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.

Влияние от внесения компаний в список есть: в июне Reuters сообщало, что Mondelez International столкнулась с корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за того, что продолжает работать в России. Некоторые компании Северной Европы прекратили продажу продукции Mondelez, заявив, что такой шаг базируется на решении украинского НАПК.

Чтобы Агентство исключило ту или иную фирму из перечня, она должна выйти с российского рынка (или же прекратить ведение бизнеса с РФ) или:

предоставить реалистичный план выхода с письменными и публичными гарантиями обеспечить его выполнение к определенной дате;

прекратить все хозяйственные операции в РФ, оставив там только формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

В июне текущего года из списка исключили ирландскую компанию по поставкам судового топлива Peninsula Petroleum Limited.

Источник фото: ua.depositphotos.com