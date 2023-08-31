Work.ua объявил о прекращении работы еще с 200 компаниями, не ушедшими из РФ

Сайт по поиску работы Work.ua расширил список компаний, от работы с которыми отказывается из-за продолжения ими своей работы в России. Как говорится в сообщении сервиса, во второй "санкционный список" вошли еще 200 компаний, которые до сих пор, как отмечается, работают на военный потенциал враждебной Украине страны.

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Самыми известными среди них являются Coca-Cola HBC, Samsung, Xiaomi Corporation, L'Oréal, Claas Group, Caparol, Lacoste, Colin's, New Yorker Group Services, Intimissimi, Calzedonia, Bacardi, Lactalis, Gorenje, Zepter, Dahua Technology, Tezenis, Haier, B. Braun и Egger.

"Work.ua вычеркивает эти и другие бренды из перечня клиентов и отказывается от их вакансий и денег, потому что достоинство не продается. Мы будем и дальше проверять и блокировать компании, которые продолжают сидеть на двух стульях", - заявили в Work.ua.

Там также призвали работников из этих компаний написать заявления об увольнении и найти работу в компаниях, "действительно поддерживающих Украину". Отмечается, что сейчас работодатели активно ищут квалифицированные кадры и разместили на Work.ua 100 тысяч вакансий, что позволяет "найти свое место в достойной компании, не торгующей человечностью".

Напомним, что 10 августа Work.ua приостановил предоставление услуг 20 компаниям из первого "санкционного списка" и объявил, что в течение месяца проверит другие и окончательно вычеркнет компании, которые считает спонсорами терроризма, из числа своих клиентов.

Списки составлены на основе данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции "Международные спонсоры войны" и проекта Leave Russia от Киевской школы экономики. В Work.ua также отмечают, что помощь оказали и пользователи, обращавшие внимание на ту или иную компанию, продолжающую работать в России.

Источник фото: ua.depositphotos.com