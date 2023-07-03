Производителя Domestos, Lipton, Axe и Dove признали спонсором войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны. Компании принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях, в том числе: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чистая Линия и другие.

Об этом 3 июня сообщила пресс-служба НАПК.

За 2022 год ООО "Юнилевер Русь" заплатило около $50 млн налогов в бюджет РФ, таким образом компания поддерживает российскую экономику и вносит свой вклад в продолжение войны России против Украины.

Кроме того, в российском подразделении Unilever работает более 3000 сотрудников. В 2022 году на долю российского бизнеса пришлось 1,4% оборота Unilever и 2% ее чистой прибыли, которая в 2022 году выросла на 24,9% по сравнению с 2021 и составила 8,03 млрд евро. Выручка компании выросла до 60,1 млрд евро (+14,5%). Unilever нарастила продажи во всех категориях, больше всего косметики (+20,8%).

После вторжения РФ в Украину компания обещала приостановить поставки продукции в/из России, а также прекратить инвестиции в бренд в РФ. Однако за год войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (56 млн евро) в 2021 году до более 9,2 млрд рублей (108 млн евро) в прошлом году. Это позволило увеличить капитал до 34,5 млрд рублей в 2022 году с 25,3 млрд рублей в 2021 году или на 37%.

Unilever заявляла, что позиция компании не изменилась относительно ведения бизнеса в России, однако предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы - операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.

"Такие действия компании свидетельствуют о ее нежелании присоединиться к коалиции добропорядочного и ответственного бизнеса, избравшего сторону демократии и свободы. Финансируя госбюджет России значительными поступлениями, Unilever способствует российской экономике и, соответственно, поддерживает действия агрессора", - убеждены в НАПК.

Напомним, ранее благодаря инструменту НАПК компания Mondelez International, которая есть в списке, столкнулась с корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за того, что продолжает работать в России. В этой связи фирма попросила о встрече с правительством Норвегии, чтобы "защитить свой бизнес".

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