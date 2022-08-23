Фото Путина на продуктах – украинцев призвали не покупать оставшиеся в России товары компаний

В украинских торговых сетях прошла акция по бойкоту брендов, производители которых не приостановили бизнес в России. Активисты клеили на такие товары стикеры с надписями

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"Спонсоры российского терроризма" и фотографии президента РФ. Стикеры содержали QR-код, ведущий на сайт, где имеется полный перечень работающих в России международных брендов с указанием суммы налогов, которую уплатил каждый производитель в бюджет страны-агрессора, - сообщают пользователи социальных сетей.

Согласно этим сообщениям, активисты объясняли покупателям, что приобретение товаров компаний, ведущих бизнес в России, является скрытым финансированием врага, поскольку такие производители оказывают поддержку экономике страны-террориста и приносят в российскую экономику в миллиарды долларов налогов. В то же время, по мнению активистов, отказ от продукции бизнес-коллаборантов кремля является вкладом в победу Украины. Пользователи соцсетей поддержали акцию.

"Бойкотировать продукцию от до сих пор работающих в России брендов. Зачем? Потому что экономическое давление — это оружие. Нет денег, нет доступа к технологиям, инструментам и запчастям — нечем подпитывать войну. Невозможность получения внешних заимствований исключает Россию из всех глобальных экономических процессов. Несмотря на это, некоторые глобальные бренды решили продолжить бизнес и в Украине, и в России", - написал блогер и PR-консультант Сергей Дидковский.

Блогер привел примеры таких компаний и их брендов и призвал украинцев поддержать их бойкот.

"Например "Nestle", "Mondelez", "PepsiCo", "Unilever" - их товары широко представлены в сетях России, то есть компании способствуют войне против Украины. Вместе с тем, вы легко их найдете и у нас. Это знакомые нам бренды. Бойкот этих брендов - это ваш персональный вклад в победу и персональное действенное эмбарго", - отметил Сергей Дидковский.

Напомним, что в Украине после начала полномасштабной войны прошло уже несколько акций, призывающих к бойкоту товаров производителей, продолжающих бизнес в России.