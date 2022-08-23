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Фото Путіна на продуктах – українців закликали не купляти товари компаній, що залишилися у Росії
В українських торговельних мережах пройшла акція з бойкоту брендів, виробники яких не припинили бізнес у Росії. Активісти клеїли на такі товари стікери із написами “Спонсори російського тероризму” та фотографії президента РФ. Стікери містили QR-код, що веде на сайт, де наявний повний перелік міжнародних брендів, що працюють у Росії, із вказанням суми податків, яку сплатив кожен виробник до бюджету країни-агресора, - повідомляють користувачі соціальних мереж.
Згідно із цими дописами, активісти пояснювали покупцям, що придбання товарів компаній, що ведуть бізнес в Росії, є прихованим фінансуванням ворога, оскільки такі виробники надають підтримку економіці країни-терориста та приносять у російську економіку мільярди доларів податків. В той же час, на думку активістів, відмова від продукції бізнес-колаборантів кремля є внеском у перемогу України. Користувачі соцмереж підтримали акцію.
"Бойкотувати продукцію від брендів, що досі працюють у Росії. Навіщо? Тому що економічний тиск — це зброя. Немає грошей, немає доступу до технологій, інструментів та запчастин — немає чим підживлювати війну. Неможливість отримання зовнішніх запозичень виключає Росію з усіх глобальних економічних процесів. Незважаючи на це, деякі глобальні бренди вирішили продовжити бізнес і в Україні, і в Росії", - написав блогер та PR-консультант Сергій Дідковський.
Блогер навів приклади таких компаній та їхніх брендів та закликав українців підтримати їхній бойкот.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Наприклад "Nestle", "Mondelez", "PepsiCo", "Unilever" - їхні товари широко представлені в мережах Росії, тобто, компанії сприяють війні проти України. Разом із тим, ви легко їх знайдете і у нас. Це знайомі нам бренди Nescafé, Lay’s, Doritos, ХрусTeam, Люкс, Rexona, Cheetos. Бойкот цих брендів — це ваш персональний внесок в перемогу та персональне дієве ембарго", - зазначив Сергій Дідковський.
Нагадаємо, що в Україні після початку повномасштабної війни пройшло вже декілька акцій, які закликали до бойкоту товарів виробників, що продовжують бізнес у Росії.