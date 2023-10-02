Leroy Merlin возглавила рейтинг компаний, "застрявших" в РФ: кто продолжает спонсировать агрессора

Рейтинг компаний, которые никак не могут выйти с рынка РФ, возглавили французский Leroy Merlin, решившая передать российский бизнес местному топ-менеджменту, японскуя JT Group и американская Philip Morris.

Об этом сообщает Forbes, представивший рейтинг крупнейших иностранных компаний (принадлежащих иностранным владельцам более чем на 50%) в России в 2022 году.

По сравнению с прошлым годом список обновился почти наполовину: из него выбыли 22 участника, которые приостановили или закрыли бизнес в стране-агрессоре.

Среди них – прошлогодний лидер Volkswagen, получивший выручку в 517 млрд рублей в 2021 и покинувший российский рынок. В то же время в список добавились новые компании из Китая, Турции и Белоруссии.

Возглавил рейтинг французский ретейлер Leroy Merlin, выручка которого в России по итогам 2022 года, по данным агентства INFOLine, составила 529,7 млрд. рублей. В марте этого года Leroy Merlin сообщила, что передаст российский бизнес в управление местному топ-менеджменту.

На втором месте оказалась японская табачная компания JT Group (432,6 млрд руб.), за которыми идет американская Philip Morris International (399,9 млрд руб.). В топ-10 также вошли:

американская PepsiCo – 303,7 млрд руб.;

французский Elo ("Ашан"/"Атак") - 292,6 млрд руб.;

нидерландская VEON («ВымпелКом») – 286,4 млрд руб.;

немецкая Metro AG – 223,6 млрд руб.;

американская Mars – 201,4 млрд руб.;

швейцарская Nestle – 195 млрд руб.;

китайская Chery Automobile – 147,5 млрд руб.

"Дочка" немецкого концерна Uniper "Юнипро", чьи акции перешли под внешнее управление, заняла 19-е место с выручкой 105,8 млрд рублей, а российская "дочка" Danone и пивоваренная компания "Балтика", подпавшие под действие того же указа, — 16-е и 20-е места соответственно.

Помимо Volkswagen рейтинг оставили Renault, Apple, Toyota Motor, Samsung Electronics и другие.

Всего в рейтинге присутствуют компании из 18 стран, в том числе восемь американских (год назад в нем находились участники из 17 стран, из них десять из США).

Число турецких компаний в списке за год выросло с одного до пяти (по столько же участников в списке от Германии и Франции), китайских до шести.

Многие зарубежные компании объявили о планах свернуть бизнес в России, продать свои российские активы или прекратить инвестировать после начала военных действий в Украине и введения санкций. По оценкам Центробанка РФ, всего с марта 2022-го по март 2023 года иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже своих российских активов.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны. Несмотря на это, все магазины сети Auchan в Украине продолжают работу в штатном режиме, кроме магазина "Ашан" в Киеве по улице Здолбуновской, 17, в который попали обломки российской ракеты 30 августа.

Как стало известно в апреле, Leroy Merlin решила продать все складские помещения в России.

Напомним, в марте французская группа ADEO, владеющая Leroy Merlin, заявила о намерении продать все свои магазины в России.