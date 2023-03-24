В Leroy Merlin вирішили покинути ринок Росії

Французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin, що є одним з найбільших європейських рітейлерів оздоблювальних матеріалів, оголосила про намір продати всі свої магазини в РФ.

Про це повідомляють у прес-центрі французької групи ADEO, яка володіє магазином.

Leroy Merlin працює на російському ринку понад 18 років. Тепер у компанії вирішили продати всі магазини місцевим компаніям, але нове керівництво повинно зберегти робочі місця для всіх 45 000 співробітників.

"Цей процес є результатом роботи, розпочатої кілька місяців тому відповідно до міжнародних правил. Це сталося після призупинення всіх нових інвестицій ADEO в Росії з початку конфлікту та поступової незалежності місцевих операцій", - повідомляють у компанії.

Leroy Merlin довгий час відмовлялася покидати ринок Росії після оголошення війни. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав бойкотувати компанію, на що там відреагували і відключили українських співробітників від корпоративних засобів зв'язку.

За час війни багато світових компаній покинули ринок Росії. Шведська компанія IKEA вирішила призупинити постачання своїх товарів до Росії та Білорусі, а також усі виробничі операції. Відразу три найпопулярніші світові мережі ресторанів KFC, MacDonalds і Starbucks заявили, що йдуть із Росії через розв'язування війни в Україні.