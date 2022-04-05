В Auchan та Danone повідомили про згортання роботи в РФ, але російські ЗМІ спростували це

Французька мережа супермаркетів Auchan та компанія з виробництва продуктів харчування Danone заявили, що збираються частково піти з ринку Росії. При цьому російські ЗМІ із посиланням на пресслужби офісів компаній у Москві спростовують цю інформацію.

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На офіційному сайті Auchan 27 березня опублікували пресреліз, у якому сказано, що компанія припиняє інвестувати у свій бізнес у Росії, але йти з ринку РФ не збирається.

Auchan Україна 5 квітня повідомив, що головний офіс материнської компанії остаточно прийняв рішення припинити інвестиції та постачання до РФ.

"Ми не озвучували цю інформацію для своєї аудиторії, поки не переконалися, що до припинення інвестицій у Росію додалося ще припинення поставок, тому ми вирішили, що зараз саме час поділитися цим повідомленням з українськими споживачами", — розповіли в Auchan Україна в коментарі для Delo. ua.

Після публікації цієї заяви російські ЗМІ з посиланням на московський офіс Auchan спростували інформацію про звільнення компанії з Росії.

"Ця стаття не відповідає дійсності і є черговою спробою дестабілізувати ситуацію. АШАН Рітейл Росія продовжує роботу у звичайному режимі і не планує згортати чи скорочувати активність", — повідомили РБК у компанії.

Зазначимо, що йшлося про припинення інвестицій, а не про повний відхід, але в РФ вирішили спростувати будь-які заяви наперед.

Danone йде з російського ринку?

Компанія довгий час твердо заявляла, що не має наміру залишати РФ, незважаючи на війну, яку Росія розв'язала проти України. Незабаром, 6 березня, у своєму Twitter Danone оголосила про рішення зупинити нові інвестиції у Росії через її агресію проти України. Тоді ж компанія ще раз наголосила, що йти з російського ринку поки не збирається.

5 квітня видання Reuters з посиланням на джерела в компанії повідомило, що Danone розглядає можливі способи виходу з Росії, оскільки США та Європа підготували нові санкції проти РФ через масове вбивство росіянами мирних жителів у Бучі.

При цьому офіційно компанія заявила, що Danone "розгляне всі варіанти щодо її бізнесу в Росії", але нині не ухвалено рішення про вихід із країни.

"Позиція Danone щодо її бізнесу в Росії не змінилася. Усі варіанти обговорюються, і група відслідковує ситуацію у тісній співпраці з французьким урядом", — сказав представник компанії.

При цьому російське видання ТАСС з посиланням на російський офіс Danone повідомило, що компанія не планує зупиняти діяльність у Росії та йти з ринку.

Раніше компанія Nestle заявила, що припинила всі капітальні інвестиції в Росію після її вторгнення в Україну. Але компанія постачатиме свою продукцію на російський ринок. З Росії також продовжує відмовлятися йти французька компанія Leroy Merlin.

При цьому Дмитро Кулеба закликав бойкотувати компанії, які працюють у Росії.