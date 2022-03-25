Spotify повністю йде з російського ринку

Шведський стрімінговий аудіосервіс Spotify припинить надавати послуги у Росії. Про це йдеться у повідомленні компанії, повідомляє шведське видання Expressen.

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У компанії пояснили такий крок прийняттям у Росії закону про кримінальну відповідальність за поширення "неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ", а також за публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ.

"На жаль, нещодавно ухвалений закон накладає додаткові обмеження на доступ до інформації, ліквідує свободу вираження думок та криміналізує деякі види новин. Це ставить під загрозу безпеку наших співробітників і, можливо, наших слухачів. Після ретельного розгляду наших варіантів, що базуються на поточних обставинах, ми дійшли складного рішення повністю призупинити нашу роботу в Росії", - заявили в Spotify.

Очікується, що сервіс повністю згорне роботу в РФ на початку квітня. У той же час у компанії підкреслюють, що, як і раніше, вважають украй важливою необхідність роботи сервісу в Росії для забезпечення доступу до надійної та незалежної інформації.

Зазначимо, що 3 березня Spotify оголосив, що на невизначений час закрив свій російський офіс, а також видалив контент RT та Sputnik (підрозділів державного інформагентства "Росія сьогодні").

6 березня музичний сервіс оголосив, що через платіжні обмеження його преміум-підписка більше не зможе бути доступною для придбання в Росії, оскільки з 10 березня в РФ припинили роботу міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard.

Джерело фото: ua.depositphotos.com