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Категория
Креативные индустрии
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Spotify полностью уходит с российского рынка

Spotify
Фото: Depositphotos

Шведский стриминговый аудиосервис Spotify прекратит предоставлять услуги в России. Об этом говорится в сообщении компании, передает шведское издание Expressen.

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В компании объяснили такой шаг принятием в России закона об уголовной ответственности за распространение "заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", а также за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.

"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить нашу работу в России", - заявили в Spotify.

Ожидается, что сервис полностью свернет работу в РФ в начале апреля. В то же время в компании подчеркивают, что по-прежнему считают крайне важной необходимость работы сервиса в России для обеспечения доступа к надежной и независимой информации.

Отметим, что 3 марта Spotify объявил, что на неопределенное время закрыл свой российский офис, а также удалил контент RT и Sputnik (подразделений государственного информагентства "Россия сегодня").

6 марта музыкальный сервис объявил, что из-за платежных ограничений его премиум-подписка больше не сможет быть доступной для приобретения в России, поскольку с 10 марта в РФ прекратили работу международные платежные системы Visa и Mastercard.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов