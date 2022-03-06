Visa та Mastercard призупиняють діяльність у Росії

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про призупинення своєї діяльності в Росії через військову агресію РФ в Україні

Карти Visa та Mastercard, випущені в Росії, не працюватимуть за кордоном та в гаманцях Apple Pay та Google Play, а картки, випущені іноземними фінансовими установами, не працюватимуть у Росії, повідомляє Meduza.

«Ми змушені піти на цей крок через російське вторгнення в Україну та неприйнятні події, свідками яких ми стали. говориться у заяві Visa. — Ця війна та постійна загроза миру та стабільності вимагає, щоб ми реагували відповідно до наших цінностей».

«Роблячи цей крок, ми приєднуємося до багатьох інших, сподіваючись на більш позитивне, продуктивне та мирне майбутнє для всіх нас», — зазначили у Mastercard.

Всі картки Visa та Mastercard, випущені російськими банками, продовжать працювати на території Росії у звичайному режимі, оскільки операції з них обробляються у Національній системі платіжних карток.

Але транскордонні операції з карт Visa і Mastercard будуть недоступні. Це стосується як оплати покупок в іноземних інтернет магазинах, так і використання цих карт за кордоном.

У разі виїзду за кордон росіянам рекомендують брати з собою готівкову валюту та картку „Мир“ для тих країн, де вона приймається. Це Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Південна Осетія та Абхазія.