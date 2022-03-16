Leroy Merlin відключила український офіс від корпоративного зв'язку після того, як відмовилася піти з російського ринку

Французька компанія Leroy Merlin, яка раніше заявила про відсутність наміру втекти з російського ринку, відключила українських співробітників від корпоративних засобів зв'язку. Про це повідомляє видання "Інтерфакс".

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Відомо, що материнська компанія обіцяла поновити доступ 15 березня. При цьому станом на 16 березня акаунти українських працівників все ще заблоковані.

"Ми, 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна", залишилися відрізаними від усіх корпоративних засобів зв'язку. В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, тому що доступ до файлів виявився закритим", - розповів HR-директор "Леруа Мерлен Україна" Людмила Дзюба.

Рішення продовжити роботу в Росії ухвалила материнська компанія Leroy Merlin. У той час як інші компанії пішли з російського ринку, щоб не підтримувати країну-агресора, у головному офісі Leroy Merlin заявили, що після виходу деяких гравців з російського ринку вони "відкриті до пропозицій щодо збільшення постачання та розширення асортименту".

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав бойкотувати компанії, які працюють у Росії. Деякі громадяни країн-членів Євросоюзу погоджуються з думкою Кулеби.

Зокрема, на офіційній сторінці Facebook Leroy Merlin Polska поляки активно коментують останні пости компанії, заявляючи, що вони мають намір бойкотувати Leroy Merlin.

Тим часом шведська компанія IKEA вирішила призупинити постачання своїх товарів до Росії та Білорусі, а також усі виробничі операції. Відразу три найпопулярніші світові мережі ресторанів KFC, MacDonalds і Starbucks заявили, що йдуть із Росії через розв'язання війни в Україні.