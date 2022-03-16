Leroy Merlin отключила украинский офис от корпоративной связи после того, как отказалась уйти с российского рынка

Французская компания Leroy Merlin, которая ранее заявила об отсутствии намерения уйти с российского рынка, отключила украинских сотрудников от корпоративных средств связи. Об этом сообщает издание "Интерфакс".

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Известно, что материнская компания обещала восстановить доступ 15 марта. При этом по состоянию на 16 марта аккаунты украинских сотрудников все еще заблокированы.

"Мы, 800 сотрудников "Леруа Мерлен Украина", остались отрезанными от всех корпоративных средств связи. В одни момент у нас не оказалось инструментов предоставлять гуманитарную, медицинскую помощь нуждающимся в ней сотрудникам. У нас нет возможности закрыть многочисленные заявки от волонтеров и защитников Украины, так как доступ к файлам оказался закрыт", – рассказал HR-директор "Леруа Мерлен Украина" Людмила Дзюба.

Решение продолжить работать в России приняла материнская компания Leroy Merlin. В то время как другие компании ушли с российского рынка, чтобы не поддерживать страну-агрессора, в главном офисе Leroy Merlin заявили, что после выхода некоторых игроков с российского рынка они "открыты к предложениям по увеличению поставок и расширению ассортимента".

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать компании, работающие в России. Некоторые граждане стран-членов Евросоюза согласны с мнением Кулебы.

В частности, на официальной странице в Facebook Leroy Merlin Polska поляки активно комментируют последние посты компании, заявляя, что они намерены бойкотировать Leroy Merlin.

Тем временем шведская компания IKEA решила приостановить поставки своих товаров в Россию и Беларусь, а также все производственные операции. Сразу три самые популярные мировые сети ресторанов KFC, MacDonalds и Starbucks заявили, что уходят из России из-за развязывания войны в Украине.