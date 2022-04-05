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В Auchan и Danone сообщили о сворачивании работы в РФ, но российские СМИ опровергли это
Французская сеть супермаркетов Auchan и компания по производству продуктов питания Danone заявили, что собираются частично уйти с рынка России. При этом российские СМИ со ссылкой на пресс-службы офисов компаний в Москве опровергают эту информацию.
На официальном сайте Auchan 27 марта опубликовали пресс-релиз, в котором сказано, что компания прекращает инвестировать в свой бизнес в России, но уходить с рынка РФ не собирается.
Auchan Украина 5 апреля сообщил, что головной офис материнской компании окончательно принял решение прекратить инвестиции и поставки в РФ.
"Мы не озвучивали эту информацию для своей аудитории, пока не убедились, что к прекращению инвестиций в Россию добавилось еще прекращение поставок, поэтому мы решили, что сейчас самое время поделиться этим сообщением с украинскими потребителями", — рассказали в Auchan Украина в комментарии для Delo.ua.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После публикации этого заявления российские СМИ со ссылкой на московский офис Auchan опровергли информацию об уходе компании из России.
"Данная статья не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. АШАН Ритейл Россия продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность", — сообщили РБК в компании.
Отметим, что речь шла об прекращении инвестиций, а не о полном уходе, но в РФ решили опровергнуть любые заявления наперед.
Danone уходит с российского рынка?
Компания долгое время твердо заявляла, что не намерена уходить из РФ, несмотря на войну, которую Россия развязала против Украины. Вскоре, 6 марта, в своем Twitter Danone объявила о решении остановить новые инвестиции в России из-за ее агрессии против Украины. Тогда же компания еще раз подчеркнула, что уходить с российского рынка пока не собирается.
5 апреля издание Reuters со ссылкой на источники в компании сообщило, что Danone рассматривает возможные способы ухода из России, поскольку США и Европа подготовили новые санкции против РФ из-за массового убийства россиянами мирных жителей в Буче.
При этом официально компания заявила, что Danone "рассмотрит все варианты относительно ее бизнеса в России", но в настоящее время не принято решение о выходе из страны.
"Позиция Danone в отношении ее бизнеса в России не изменилась. Все варианты обсуждаются, и группа отслеживает ситуацию в тесном сотрудничестве с французским правительством", — сказал представитель компании.
При этом российское издание ТАСС со ссылкой на российский офис Danone сообщило, что компания не планирует останавливать деятельность в России и уходить с рынка.
Ранее компания Nestle заявила, что прекратила все капитальные инвестиции в Россию после ее вторжения в Украину. Но компания будет поставлять свою продукцию на российский рынок. Из России также продолжает отказываться уходить французская компания Leroy Merlin.
При этом Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать компании, работающие в России.