В Auchan и Danone сообщили о сворачивании работы в РФ, но российские СМИ опровергли это

Французская сеть супермаркетов Auchan и компания по производству продуктов питания Danone заявили, что собираются частично уйти с рынка России. При этом российские СМИ со ссылкой на пресс-службы офисов компаний в Москве опровергают эту информацию.

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На официальном сайте Auchan 27 марта опубликовали пресс-релиз, в котором сказано, что компания прекращает инвестировать в свой бизнес в России, но уходить с рынка РФ не собирается.

Auchan Украина 5 апреля сообщил, что головной офис материнской компании окончательно принял решение прекратить инвестиции и поставки в РФ.

"Мы не озвучивали эту информацию для своей аудитории, пока не убедились, что к прекращению инвестиций в Россию добавилось еще прекращение поставок, поэтому мы решили, что сейчас самое время поделиться этим сообщением с украинскими потребителями", — рассказали в Auchan Украина в комментарии для Delo.ua.

После публикации этого заявления российские СМИ со ссылкой на московский офис Auchan опровергли информацию об уходе компании из России.

"Данная статья не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. АШАН Ритейл Россия продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность", — сообщили РБК в компании.

Отметим, что речь шла об прекращении инвестиций, а не о полном уходе, но в РФ решили опровергнуть любые заявления наперед.

Danone уходит с российского рынка?

Компания долгое время твердо заявляла, что не намерена уходить из РФ, несмотря на войну, которую Россия развязала против Украины. Вскоре, 6 марта, в своем Twitter Danone объявила о решении остановить новые инвестиции в России из-за ее агрессии против Украины. Тогда же компания еще раз подчеркнула, что уходить с российского рынка пока не собирается.

5 апреля издание Reuters со ссылкой на источники в компании сообщило, что Danone рассматривает возможные способы ухода из России, поскольку США и Европа подготовили новые санкции против РФ из-за массового убийства россиянами мирных жителей в Буче.

При этом официально компания заявила, что Danone "рассмотрит все варианты относительно ее бизнеса в России", но в настоящее время не принято решение о выходе из страны.

"Позиция Danone в отношении ее бизнеса в России не изменилась. Все варианты обсуждаются, и группа отслеживает ситуацию в тесном сотрудничестве с французским правительством", — сказал представитель компании.

При этом российское издание ТАСС со ссылкой на российский офис Danone сообщило, что компания не планирует останавливать деятельность в России и уходить с рынка.

Ранее компания Nestle заявила, что прекратила все капитальные инвестиции в Россию после ее вторжения в Украину. Но компания будет поставлять свою продукцию на российский рынок. Из России также продолжает отказываться уходить французская компания Leroy Merlin.

При этом Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать компании, работающие в России.