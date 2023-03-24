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Категория
Ритейл
Дата публикации

В Leroy Merlin решили покинуть рынок России

Leroy Merlin, компания,
Leroy Merlin долгое время отказывалась покидать рынок России

Французская сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin, являющаяся одним из крупнейших европейских ритейлеров отделочных материалов, объявила о намерении продать все свои магазины в РФ.

Об этом сообщают в пресс-центре французской группы ADEO, владеющей магазином.

Leroy Merlin работает на российском рынке более 18 лет. Теперь в компании решили продать все магазины местным компаниям, но новое руководство должно сберечь рабочие места для всех 45 000 сотрудников.

"Этот процесс является результатом работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными правилами. Это произошло после приостановки всех новых инвестиций ADEO в России с начала конфликта и постепенной независимости местных операций", - сообщают в компании.

Leroy Merlin долгое время отказывалась покидать рынок России после объявления войны. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать компанию, на что отреагировали и отключили украинских сотрудников от корпоративных средств связи.

За время войны многие мировые компании покинули рынок России. Шведская компания IKEA решила приостановить поставки своих товаров в Россию и Беларусь, а также все производственные операции. Сразу три самые популярные мировые сети ресторанов KFC, MacDonalds и Starbucks заявили, что уходят из России из-за развязывания войны в Украине.