В Leroy Merlin решили покинуть рынок России

Французская сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin, являющаяся одним из крупнейших европейских ритейлеров отделочных материалов, объявила о намерении продать все свои магазины в РФ.

Об этом сообщают в пресс-центре французской группы ADEO, владеющей магазином.

Leroy Merlin работает на российском рынке более 18 лет. Теперь в компании решили продать все магазины местным компаниям, но новое руководство должно сберечь рабочие места для всех 45 000 сотрудников.

"Этот процесс является результатом работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными правилами. Это произошло после приостановки всех новых инвестиций ADEO в России с начала конфликта и постепенной независимости местных операций", - сообщают в компании.

Leroy Merlin долгое время отказывалась покидать рынок России после объявления войны. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать компанию, на что отреагировали и отключили украинских сотрудников от корпоративных средств связи.

За время войны многие мировые компании покинули рынок России. Шведская компания IKEA решила приостановить поставки своих товаров в Россию и Беларусь, а также все производственные операции. Сразу три самые популярные мировые сети ресторанов KFC, MacDonalds и Starbucks заявили, что уходят из России из-за развязывания войны в Украине.