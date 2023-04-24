Leroy Merlin продає складські приміщення в Росії - ЗМІ

Французька мережа будівельних гіпермаркетів вирішила продати всі складські приміщення в Росії. Така інформація з’явилася в російських ЗМІ, які посилаються на джерела на ринку нерухомості.

Згідно інформації журналістів, в планах Leroy Merlin - продати всі свої логістичні парки. Мережа володіє двома об’єктами в Росії - близько 130 тис. кв. м у "Південній брамі" у Домодєдово і 140 тис. кв. м у комплексі "Білий Раст" у Московської області.

Ці об‘єкти можуть придбати дві компанії: Central Properties та "Венталл-Девелопмент".

Кошти, які компанія отримає від продажу складських приміщень, спрямує на власний розвиток всередині Росії, адже французький офіс відмовився фінансувати ці цілі.

Втім пресслужба компанії заперечую інформацію про продаж.

Нагадаємо, у березні французька група ADEO, яка володіє Leroy Merlin, заявила про намір продати всі свої магазини в Росії.

Leroy Merlin працює на російському ринку понад 18 років. Тепер у компанії вирішили продати всі магазини місцевим компаніям, але нове керівництво повинно зберегти робочі місця для всіх 45 000 співробітників.

Leroy Merlin довгий час відмовлялася покидати ринок Росії після оголошення війни.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав бойкотувати компанію, на що там відреагували і відключили українських співробітників від корпоративних засобів зв'язку.

Нагадаємо, німецький хіміко-промисловий гігант Henkel AG, який замається виробництвом миючих засобів, косметики і засобів для гігієни, підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії.

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