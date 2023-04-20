Німецький Henkel продає бізнес в Росії

Німецький хіміко-промисловий гігант Henkel AG, який замається виробництвом миючих засобів, косметики і засобів для гігієни, підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії. Про це компанія повідомила на власному сайті.

Ціна, за яку Henkel погодився продати свій російський бізнес, складає 54 мільярди рублів, що відповідає близько 600 мільйонів євро. Відповідні російські органи вже схвалили транзакцію.

До консорціуму, який купує бізнес Henkel в Росії, увійшли Augment Investments, Kismet Capital Group та Elbrus Services.

"Всі покупці мають налагоджені та довгострокові ділові відносини в західних країнах і не підпадають під санкції ЄС або США", - йдеться у повідомленні.

В Henkel наголосили, що рішення про вихід з російського ринку компанія ухвалила у квітні 2022 року.

Раніше журналіст, блогер Сергій Лямець у власному розслідуванні щодо компаній, які не вийшли з Росії, заявив, що “Німецький хімічний гігант Henkel AG рік тому оголосив, що планує припинити діяльність у росії. Натомість, він лише виділив свій російський бізнес у окрему структуру Lab Industries. Перейменував, тобто. Певним чином, я розумію: 11 заводів з обсягами продажу близько €1 млрд на рік - то є аргумент. Але все одно, це дійсно дивно.”

ЗМІ писали, що французький виробник молочних продуктів Danone планує вивести з російського ринку частину брендів. Йдеться про такі торгові марки, як Activia, Alpro, Actimel і Danone.

Один з опитаних експертів зазначив, що зараз Danone тестує розширення продукції під брендом "Простоквашино", нещодавно на полицях з'явилися йогурти, сирки та інша десертна продукція.

Експерт не виключає інші варіанти, наприклад, компанія може дозволити використання в Росії співзвучних глобальним брендам назв, наприклад, "Активія" замість "Активіа".

Також іспанська компанія Inditex SA, яка володіє такими брендами, як Zara, Bershka, Stradivarius і Pull & Bear, отримала дозвіл на продаж свого бізнесу в Росії. Але угода передбачає, що компанія може повернутися на російський ринок, якщо змінить своє рішення.

Раніше на Росію припадало близько 8,5% загального операційного прибутку Inditex і вона була другим за величиною ринком компанії за кількістю магазинів.

У квітні 2023 року з’ясувалося, що ірландська компанія відновила поставку віскі Jameson в Росію. Pernod Ricard, яка володіє брендом, через рік знову почала продаж алкоголю в Росії. Прессекретар Pernod Ricard заявила, що компанія від "початку війни" ставила в пріоритет не тільки місцевих співробітників в Україні, але і в Росії.

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