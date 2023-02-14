З початку війни ринок РФ покинули лише 6% іноземних компаній. Багато хто вичікує

Майже за рік повномасштабної війни в РФ тільки 6,2% іноземного бізнесу (191 іноземна компанія) остаточно покинули ринок. При цьому майже 40% (1223) таких компаній продовжують без обмежень там працювати, свідчить останній тижневий дайджест KSE Institute. Ще 1169 (38%) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути РФ.

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Вся решта (496 компаній) призупинила нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати. Разом з тим воліють залишатися в Росії і відмовляються від будь-яких самообмежень саме менші компанії з нижчими доходами, а компанії з більшими доходами вичікують, знизивши обсяги інвестицій.

Наприклад, 191 компанія, що втекла з російського ринку, мала щонайменше 326, 6 тис. робочого персоналу, їхній річний дохід становив $45,2 млрд, капітал компаній оцінювався у $35,2 млрд, а вартість активів сягала $41,2 млрд.

А ось міжнародні компанії, що перебувають у процесі виходу, мали 199 тис. осіб персоналу, $42,2 млрд річного доходу, $17,5 млрд капіталу та $18 млрд активів.

Нагадаємо, що місяць тому за даними аналітиків того ж KSE Institute, 160 компаній з іноземним капіталом на той час завершили вихід з РФ. Ще 1163 міжнародних підприємства заявили про вихід і припинили операції.