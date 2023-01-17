Майже 70% компаній з Австрії продовжують працювати в Росії - KSE Institute

За даними аналітиків KSE Institute, 160 компаній з іноземним капіталом завершили вихід з РФ. Ще 1163 міжнародних підприємства заявили про вихід і припинили операції.

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При цьому близько 2/3 компаній з Австрії, представлених на російському ринку до війни, продовжують працювати без будь-яких самообмежень.

Про це йдеться у щотижневому моніторингу KSE Institute про вплив виходу іноземних компаній на економіку Росії.

Станом на 15 січня 160 іноземних компаній (5,3%) здійснили повний з ринку Росії. За останній тиждень їхня кількість збільшилася на 2. Ще 1163 іноземних підприємства (38,5%) згорнули операції та перебувають у процесі виходу. Разом з тим, 493 міжнародних компанії призупинили нові інвестиції, однак залишаються в РФ. А ще 1202 – продовжують свою діяльність на російському ринку без змін.

За даними експертів KSE Institute, міжнародні компанії, які остаточно пішли з РФ, забезпечували роботою щонайменше 300,2 тис. осіб, їхній річний дохід складав $41,2 млрд, капітал компаній оцінювався у $33,9 млрд, а активи - у $36,4 млрд. Іноземний бізнес, який продовжує вихід з російського ринку, мав 172,7 тис. робочого персоналу, $34,2 млрд річного доходу, $14,8 млрд капіталу та $16,6 млрд активів.

В останній довоєнний рік австрійські інвестиції в РФ становили близько $6 млрд, а російські інвестиції в Австрію - $29 млрд. За підрахунками KSE Institute, 69% із 63 австрійських компаній залишаються працювати в Росії. 14% підприємств з Австрії отримали від KSE статус "вичікують". Ще 14% - у процесі виходу. І лише 3% компаній з австрійським капіталом завершили вихід з російського ринку.

Серед австрійських компаній, які покинули РФ, - MM Packaging, яка продала заводи у Пскові та Санкт-Петербурзі, та Petro Welt Technologies, яка надає послуги у сфері видобутку природного газу та нафти. Компанія Swarovski, яка спеціалізується на виробництві ювелірних виборів, призупинила всі продажі у РФ та перебуває у процесі згортання діяльності.

Водночас важливий для російської банківської системи Raiffeisen Bank наразі ігнорує заклики покинути ринок РФ. Також поки що не планує йти з Росії австрійська компанія Rotax, двигуни якої були виявлені на іранських безпілотниках, що атакували критичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, що KFC остаточно йде з Росії.