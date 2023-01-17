Почти 70% компаний из Австрии продолжают работать в России – KSE Institute

По данным аналитиков KSE Institute, 160 компаний с иностранным капиталом завершили выход из РФ. Еще 1163 международных предприятия заявили о выходе и прекратили сделки.

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При этом около 2/3 компаний из Австрии, представленных на российском рынке до войны, продолжают работать без каких-либо самоограничений.

Об этом говорится в еженедельном мониторинга KSE Institute о влиянии выхода иностранных компаний на экономику России.

По состоянию на 15 января 160 иностранных компаний (5,3%) совершили полное с рынка России. За последнюю неделю их количество увеличилось на 2. Еще 1163 иностранных предприятия (38,5%) свернули операции и находятся в процессе выхода. Вместе с тем 493 международных компании приостановили новые инвестиции, однако остаются в РФ. А еще 1202 г. – продолжают свою деятельность на российском рынке без изменений.

По данным экспертов KSE Institute, международные компании, которые окончательно ушли из РФ, обеспечивали работой не менее 300,2 тыс. человек, их годовой доход составлял $41,2 млрд, капитал компаний оценивался в $33,9 млрд, а активы - в $36,4 млрд. Иностранный бизнес, продолжающий выход из российского рынка, имел 172,7 тыс. рабочего персонала, $34,2 млрд годового дохода, $14,8 млрд капитала и $16,6 млрд активов.

В последний довоенный год австрийские инвестиции в РФ составляли около $6 млрд, а российские инвестиции в Австрию – $29 млрд. По подсчетам KSE Institute, 69% из 63 австрийских компаний остаются работать в России. 14% предприятий из Австрии получили от KSE статус "выжидающих". Еще 14% – в процессе выхода. И только 3% компаний с австрийским капиталом завершили выход с русского рынка.

Среди австрийских компаний, покинувших РФ, – MM Packaging, продавшей заводы в Пскове и Санкт-Петербурге, и Petro Welt Technologies, предоставляющей услуги в сфере добычи природного газа и нефти. Компания Swarovski, специализирующаяся на производстве ювелирных выборов, приостановила все продажи в РФ и находится в процессе сворачивания деятельности.

В то же время, важный для российской банковской системы Raiffeisen Bank игнорирует призывы покинуть рынок РФ. Также пока не планирует уходить из России австрийская компания Rotax, двигатели которой были обнаружены на иранских беспилотниках, атаковавших критическую инфраструктуру Украины.

Напомним, что KFC окончательно уходит из России.