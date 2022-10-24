KFC остаточно йде з Росії

Американська корпорація Yum! Brands вирішила остаточно піти з російського ринку, уклавши договір купівлі-продажу про передачу права власності на свої російські фастфуд-ресторани KFC, операційну систему та основні франчайзингові права, включаючи мережу франчайзингових KFC.

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Про це йдеться у повідомленні Yum! Brands. Зазначається, що ці активи продаються компанії Smart Service Limited, якою керують Костянтин Котов та Андрій Осколков.

Відповідно до угоди, відповідальність за ребрендинг торгових точок нестиме покупець. Крім того, покупець нестиме відповідальність за збереження співробітників компанії в Росії.

"Завершення правочину підлягає схваленню регулюючих органів та державних органів, а також іншим умовам, узгодженим сторонами. Після завершення транзакції Yum! Brands припинить свою корпоративну присутність у Росії", - сказано у повідомленні.

При цьому ще у червні Yum! Brands оголосила про завершення передачі прав власності на всі активи франшизи Pizza Hut місцевому оператору, який ініціював процес ребрендингу цієї мережі закладів.

Зазначимо, що на кінець 2021 року в Росії було відкрито 1086 ресторанів KFC, причому більше 700 закладів належало російським бізнесменам і працювало під цим брендом а франшизою.