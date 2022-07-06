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KFC та Pizza Hut йдуть з Росії та продають свої ресторани
Американська компанія Yum! Brands, яка володіє брендами KFC та Pizza Hut, продає своє майно в Росії та повністю залишає ринок країни-агресора.
Про це повідомила прес-служба компанії.
Зазначається, що Yum! Brands Inc. оголосила про поточний процес виходу із російського ринку. Минулого місяця компанія завершила передачу права власності на всі активи франшизи Pizza Hut місцевому оператору, який ініціював процес ребрендингу локацій.
Компанія також знаходиться на прогресивній стадії передачі права власності на свої ресторани KFC, операційну систему та права на основну франшизу, включаючи мережу франчайзингових ресторанів, місцевому оператору.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше компанія вже закрила всі російські ресторани, які перебували у її власності, припинила інвестиції та будівництво ресторанів, а також перенаправила усі доходи від діяльності в Росії на гуманітарні потреби.
"По завершенні транзакції KFC має намір повністю вийти з Росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, у Росії працювало понад 1,1 тис. закладів KFC та близько півсотні ресторанів Pizza Hut.
Нагадаємо, McDonald's вже знайшов покупця для свого російського бізнесу. Американська корпорація вирішила продати свій бізнес у Росії підприємцю Олександру Говору.
У березні McDonald's закрив усі свої 850 ресторанів на території Росії через вторгнення російських військ до України. Мережа продовжила платити зарплату 62 тисячам російських працівників.