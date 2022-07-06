KFC и Pizza Hut уходят из России и продают свои рестораны

Американская компания Yum! Brands, которая владеет брендами KFC и Pizza Hut, продаёт своё имущество в России и полностью покидает рынок страны-агрессора.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что Yum!Brands Inc. объявила о текущем процессе выхода с российского рынка. В прошлом месяце компания завершила передачу права собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору, инициировавшему процесс ребрендинга локаций.

Компания также находится на прогрессивной стадии передачи права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права на основную франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору.

Ранее компания уже закрыла все российские рестораны, которые находились в её собственности, прекратила инвестиции и усилия по строительству ресторанов, а также перенаправила все доходы от деятельности в России на гуманитарные нужды.

"По завершении транзакции KFC намерена полностью выйти из России", - говорится в сообщении.

Отметим, в России работало более 1,1 тыс. заведений KFC и около полусотни ресторанов Pizza Hut.

Напомним, McDonald's уже нашел покупателя для своего российского бизнеса. Американская корпорация решила продать свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору.

В марте McDonald's закрыл все свои 850 ресторанов на территории России из-за вторжения российских войск в Украину. При этом сеть продолжила платить зарплату 62 тысячам российских работников.