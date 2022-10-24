KFC окончательно уходит из России

Американская корпорация Yum! Brands решила окончательно уйти с российского рынка, заключив договор купли-продажи о передаче права собственности на свои российские фастфуд-рестораны KFC, операционную систему и основные франчайзинговые права, включая сеть франчайзинговых KFC.

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Об этом говорится в сообщении Yum! Brands. Отмечается, что эти активы продаются компании Smart Service Limited, которой управляют Константин Котов и Андрей Осколков.

В соответствии с соглашением, ответственность за ребрендинг торговых точек будет нести покупатель. Кроме того, покупатель будет нести ответственность за сохранение сотрудников компании в России.

"Завершение сделки подлежит одобрению регулирующих органов и государственных органов, а также другим условиям, согласованным сторонами. После завершения транзакции Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России", - сказано в сообщении.

При этом еще в июне Yum! Brands объявила о завершении передачи прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору, который инициировал процесс ребрендинга этой сети заведений.

Отметим, что на конец 2021 года в России было открыто 1086 ресторанов KFC, при этом больше 700 заведений принадлежало российским бизнесменам и работало под этим брендом по франшизе.