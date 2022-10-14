Danone объявила о выходе с российского рынка

Французская компания по производству продуктов питания Danone спустя почти 8 месяцев после вторжения России в Украину все же решила уйти с рынка страны-агрессора. Компания планирует продать контроль за своим производством молочных и растительных продуктов в РФ.

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Об этом 14 октября сообщила пресс-служба головного офиса Danone.

Компания не раскрывает, кому передаст свое так называемое подразделение Essential Dairy and Plant-based (EDP). Отмечается, что транзакцию должны еще утвердить регулирующие органы.

Соглашение может привести к списанию до 1 миллиарда евро. С начала года российский бизнес Danone принес компании 5% чистых продаж. В России компания представлена брендами: "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon, " Малютка".

После вторжения России в Украину в феврале Danone заявила, что все варианты по ее российскому бизнесу рассматриваются.

В апреле компания сообщала о частичном выходе из РФ, однако тогда российские СМИ со ссылкой на пресс-службу офиса компании в Москве опровергли эту информацию.

После начала российского вторжения в Украину более тысячи иностранных компаний объявили об остановке работы в России или об уходе с российского рынка. Российские власти поэтому объявили так называемое "импортозамещение". К примеру, после того, как сеть ресторанов McDonald's продала свой российский бизнес и окончательно ушла из РФ, в стране на замену открыли сеть "Вкусно и точка" .

Однако, в заведениях, например, не будет картофеля фри, потому что в стране просто нет картофеля нужного сорта в достаточном объеме.