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С начала войны рынок РФ покинули только 6% иностранных компаний. Многие выжидают
Почти через год полномасштабной войны в РФ только 6,2% иностранного бизнеса (191 иностранная компания) окончательно покинули рынок. При этом почти 40% (1223) таких компаний продолжают без ограничений там работать, свидетельствует последний недельный дайджест KSE Institute. Еще 1169 (38%) иностранных бизнесов свернули сделки и заявили о намерении покинуть РФ.
Все остальные (496 компаний) приостановили новые инвестиции в Россию и продолжают выжидать. Вместе с тем предпочитают оставаться в России и отказываются от каких-либо самоограничений именно меньшие компании с более низкими доходами, а компании с большими доходами выжидают, снизив объемы инвестиций.
Например, 191 сбежавшая с российского рынка компания имела по меньшей мере 326, 6 тыс. рабочего персонала, их годовой доход составлял $45,2 млрд, капитал компаний оценивался в $35,2 млрд, а стоимость активов достигала $41,2 млрд.
А вот находившиеся в процессе выхода международные компании имели 199 тыс. человек персонала, $42,2 млрд годового дохода, $17,5 млрд капитала и $18 млрд активов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что месяц назад по данным аналитиков того же KSE Institute, 160 компаний с иностранным капиталом к тому времени завершили выход из РФ. Еще 1163 международных предприятия заявили о выходе и прекратили сделки.