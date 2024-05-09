Обанкротившаяся криптобиржа FTX обещает вернуть деньги большинству клиентов

Криптобиржа FTX, обанкротившаяся в 2022 году, заявила, что вернет деньги почти всем клиентам, пострадавшим от краха платформы. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает CNBC.

По оценкам криптобиржи, она должна кредиторам почти 11,2 миллиарда долларов. В то же время, FTX заявила, что готова распределить между кредиторами около 14,5-16,3 миллиарда долларов, которые компания получила после продажи своих активов.

Согласно представленному плану реорганизации клиенты, требования которых составляют 50 тысяч долларов или менее, получат примерно 118% от их вклада. Предполагается, что такую компенсацию удастся выплатить 98% вкладчиков. Если суд согласует план FTX, то они смогут получить компенсацию в течение 60 дней после вступления соответствующего решения в силу.

В то же время другие неправительственные кредиторы могут рассчитывать на возмещение в размере 100% плюс до 9% в качестве компенсации возможных потерь от изменения цены активов.

Однако, как пишет The Verge, в таком плане есть загвоздка: кредиторы получат сумму, которую стоили их активы на момент крушения FTX. Хотя стоимость цифровых валют с тех пор значительно изменилась.

"На самом деле я получу назад только 25% своих биткоинов, и это будет происходить в течение многих лет", – рассказал Bloomberg член комитета необеспеченных кредиторов FTX Аруш Сехгал. Агентство отмечает, что сразу после банкротства FTX биткоин поднялся до уровня выше 62 тысяч долларов по сравнению с 16 тысячами долларов до этого.

Крах криптобиржи FTX

Напомним, что криптобиржа FTX была основана Бенкманом-Фридом в 2019 году. В начале 2022 года она оценивалась в 32 миллиарда долларов. После того, как по расследованию журналистов в ноябре 2022 стало известно о проблемах компании с финансовой устойчивостью, инвесторы начали массово выводить из нее деньги.

После того, как FTX обрушилась, Бенкман-Фрид потерял 16 миллиардов долларов менее чем за неделю. Впоследствии на 84 миллиарда долларов уменьшилось состояние гендиректора Binance Чанпена Чжао.

28 марта окружной судья США Льюис Каплан вынес приговор основателю криптобиржи FTX Сэму Бенкману-Фриду и присудил ему 25 лет заключения за кражу 8 миллиардов долларов у клиентов обанкротившейся биржи FTX.

Сообщается, что клиенты FTX потеряли 8 миллиардов долларов, инвесторы FTX потеряли 1,7 миллиарда долларов, а кредиторы хедж-фонда Alameda Research, основанного Бенкменом-Фридом, потеряли 1,3 миллиарда долларов. Он наложил приказ о конфискации 11 миллиардов долларов и разрешил правительству возместить жертвам конфискованные активы.

Жюри присяжных признало 32-летнего Бенкмана-Фрида виновным 2 ноября по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре, связанных с крахом FTX в 2022 году, который прокуроры назвали одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.

Напомним, Бенкман-Фрид был задержан на Багамах в декабре 2022 года, но его отпустили из-под стражи под залог в 250 миллионов долларов. Однако, позже появилась информация, что он влияет на свидетелей по делу. После этого Бенкмана-Фрида снова заключили под стражу.