Украл у клиентов $8 млрд: основателя крипто биржи FTX Бенкмана-Фрида осудили на 25 лет

28 марта окружной судья США Льюис Каплан вынес приговор основателю криптобиржи FTX Сэму Бенкману-Фриду и присудил ему 25 лет заключения за кражу 8 миллиардов долларов у клиентов обанкротившейся биржи FTX.

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Об этом пишет Reuters.

Судья заметил, что Бенкмен-Фрид не обнаружил никаких угрызений совести.

"Он знал, что это неправильно. Он знал, что это преступление. Он сожалеет, что сделал очень плохую ставку по поводу вероятности быть пойманным. Но он не собирается ничего признавать, и это его право", — сказал Каплан.

Сообщается, что клиенты FTX потеряли 8 миллиардов долларов, инвесторы FTX потеряли 1,7 миллиарда долларов, а кредиторы хедж-фонда Alameda Research, основанного Бенкменом-Фридом, потеряли 1,3 миллиарда долларов. Он наложил приказ о конфискации 11 миллиардов долларов и разрешил правительству возместить жертвам конфискованные активы.

Бенкман-Фрид признал, что клиенты FTX пострадали, и принес извинения своим бывшим коллегам из FTX, но не признал уголовных действий. Он пообещал оспорить свой приговор и приговор.

Жюри присяжных признало 32-летнего Бенкмана-Фрида виновным 2 ноября по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре, связанных с крахом FTX в 2022 году, который прокуроры назвали одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.

Напомним, Бенкман-Фрид был задержан на Багамах в декабре 2022 года, но его отпустили из-под стражи под залог в 250 миллионов долларов. Однако, позже появилась информация, что он влияет на свидетелей по делу. После этого Бенкмана-Фрида снова заключили под стражу.

Крах криптобиржи FTX

Криптобиржа FTX была основана Бенкманом-Фридом в 2019 году. В начале 2022 года она оценивалась в 32 миллиарда долларов. После того, как по расследованию журналистов в ноябре 2022 стало известно о проблемах компании с финансовой устойчивостью, инвесторы начали массово выводить из нее деньги.

После того, как FTX обрушилась, Бенкман-Фрид потерял 16 млрд долларов менее чем за неделю. Впоследствии на 84 млрд долларов уменьшилось состояние гендиректора Binance Чанпена Чжао.

По версии следствия, Бенкман-Фрид направил взятку $40 млн в криптовалюте китайским чиновникам, чтобы восстановить доступ к торговым счетам, замороженным правоохранительными органами в стране. Речь идет об учетных записях, связанных с Alameda Research, дочерней компанией FTX.

Примечательно, что не так давно комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск в Окружной суд США на криптобиржу Binance, обвинив Чжао в умышленном уклонении от федерального закона и нарушении Закона о товарных биржах.