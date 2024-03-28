Вкрав у клієнтів $8 млрд: засновника крипто біржі FTX Бенкмана-Фріда засудили на 25 років

28 березня окружний суддя США Льюїс Каплан виніс вирок засновнику криптобіржі FTX Сему Бенкману-Фріду і присудив йому 25 років ув’язнення за крадіжку 8 мільярдів доларів у клієнтів біржі FTX, яка нині збанкрутіла.

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Про це пише Reuters.

Суддя зауважив, що Бенкмен-Фрід не виявив жодних докорів сумління.

"Він знав, що це неправильно. Він знав, що це злочин. Він шкодує, що зробив дуже погану ставку щодо ймовірності бути спійманим. Але він не збирається нічого визнавати, і це його право", — сказав Каплан.

Повідомляється, що клієнти FTX втратили 8 мільярдів доларів, інвестори FTX втратили 1,7 мільярда доларів, а кредитори хедж-фонду Alameda Research, заснованого Бенкменом-Фрідом, втратили 1,3 мільярда доларів. Він наклав наказ про конфіскацію 11 мільярдів доларів і дозволив уряду відшкодувати жертвам конфісковані активи.

Бенкман-Фрід визнав, що клієнти FTX постраждали, і приніс вибачення своїм колишнім колегам з FTX, але не визнав кримінальних дій. Він пообіцяв оскаржити свій вирок і вирок.

Журі присяжних визнало 32-річного Бенкмана-Фріда винним 2 листопада за семи пунктами звинувачення в шахрайстві та змові, пов’язаних із крахом FTX у 2022 році, який прокурори назвали одним із найбільших фінансових шахрайств в історії США.

Нагадаємо, Бенкман-Фрід був затриманий на Багамах у грудні 2022 року, але його відпустили з-під варти під заставу в 250 мільйонів доларів. Проте, пізніше з'явилавя інформація, що він впливає на свідків у справі. Після цього Бенкмана-Фріда знову взяли під варту.

Крах криптобіржі FTX

Криптобіржа FTX була заснована Бенкманом-Фрідом у 2019 році. На початку 2022 року вона оцінювалась у 32 мільярди доларів. Після того, як з розслідування журналістів у листопаді 2022 року стало відомо про проблеми компанії з фінансовою стійкістю, інвестори почали масово виводити з неї гроші.

Після того, як FTX обвалилася, Бенкман-Фрід втратив 16 млрд доларів менш ніж за тиждень. Згодом на 84 млрд доларів зменшилися статки гендиректора Binance Чанпена Чжао.

За версією слідства, Бенкман-Фрід надіслав хабар $40 млн у криптовалюті китайським чиновникам, щоб відновити доступ до торгових рахунків, які були заморожені правоохоронними органами в країні. Йдеться про облікові записи, пов’язані з Alameda Research, дочірньою компанією FTX.

Примітно, що нещодавно комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала позов до Окружного суду США на криптобіржу Binance, звинувативши Чжао в умисному ухиленні від федерального закону та порушеню Закону про товарні біржі.