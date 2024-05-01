Основатель криптобиржи Binance Чжао сядет в тюрьму

Суд вынес приговор по делу основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binancе Чанпен Чжао. Он проведет в тюрьме 4 месяца.

Об этом сообщает Reuters.

Чанпен Чжао, более известный в криптосообществе как CZ, во вторник, 30 апреля, приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Он получил наказание за то, что не ввел должной защиты от отмывания денег в работе криптобиржи.

Как пишет издание, Министерство юстиции США потребовало для Чжао 36 месяцев тюрьмы по делу о нарушении со стороны биржи Binance федеральных санкций и законов об отмывании денег. Однако судья скептически отнесся к аргументам обвинения.

"Нет доказательств того, что обвиняемый когда-то был проинформирован о незаконной деятельности в Binance", – заявил судья в зале суда Сиэтла.

Судья не согласился с рекомендацией министерства юстиции США увеличить срок наказания для Чжао и пришел к выводу, что ответчик признал свою вину. Также судья добавил, что его характеристики носят смягчающий характер.

"Я думаю, что первый шаг к тому, чтобы взять на себя ответственность – это полностью признать ошибки, - сказал Чжао за несколько минут до того, как выслушал решение судьи.

В ноябре бывший руководитель крупнейшей в мире биржи криптовалюты Binancе признал себя виновным по обвинению в нарушении закона о банковской тайне. Наказание за такое обвинение предусматривает до 10 лет тюрьмы, однако признание вины и сотрудничество со следствием смягчили приговор.

Напомним, 28 марта окружной судья США Льюис Каплан вынес приговор основателю криптобиржи FTX Сэму Бенкману-Фриду и присудил ему 25 лет заключения за кражу 8 миллиардов долларов у клиентов обанкротившейся биржи FTX.