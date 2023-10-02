Leroy Merlin очолила рейтинг компаній, які "застрягли" в РФ: хто продовжує спонсорувати агресора

Рейтинг компаній, які ніяк не можуть вийти з ринку РФ, очолили французька Leroy Merlin, яка вирішила передати російський бізнес місцевому топ-менеджменту, японська JT Group та американську Philip Morris.

Про це повідомляє Forbes, який представив рейтинг найбільших іноземних компаній (належать іноземним власникам більш ніж на 50%) у Росії у 2022 році.

Зазначається, що порівняно з минулим роком список оновився майже наполовину: з нього вибули 22 учасники, які призупинили чи закрили бізнес у країні-агресорі.

Серед них - торішній лідер Volkswagen, який отримав виручку у 517 млрд рублів в 2021 та залишив російський ринок. У той же час у список додалися нові компанії з Китаю, Туреччини та Білорусії.

Очолив рейтинг французький ретейлер Leroy Merlin, виручка якого в Росії за підсумками 2022 року, за даними агентства INFOLine, склала 529,7 млрд рублів. У березні цього року Leroy Merlin повідомила, що передасть російський бізнес в управління місцевому топ-менеджменту.

На другому місці опинилася японська тютюнова компанія JT Group (432,6 млрд руб.), слідом йде американська Philip Morris International (399,9 млрд руб.). До топ-10 також увійшли:

американська PepsiCo - 303,7 млрд руб.;

французька Elo ("Ашан" / "Атак") - 292,6 млрд руб.;

нідерландська VEON («ВимпелКом») - 286,4 млрд руб.;

німецька Metro AG - 223,6 млрд руб.;

американська Mars - 201,4 млрд руб.;

швейцарська Nestle - 195 млрд руб.;

китайська Chery Automobile - 147,5 млрд руб.

"Дочка" німецького концерну Uniper "Юніпро", чиї акції перейшли під зовнішнє управління, посіла 19-е місце з виручкою 105,8 млрд рублів, а російська «дочка» Danone і пивоварна компанія «Балтика», які підпали під дію того ж указу, — 16-те та 20-те місця відповідно.

Крім Volkswagen, рейтинг залишили Renault, Apple, Toyota Motor, Samsung Electronics та інші.

Загалом у рейтингу присутні компанії з 18 країн, зокрема вісім американських (рік тому в ньому були учасники з 17 країн, з них десять із США).

Число турецьких компаній у списку за рік зросло з одного до п'яти (по стільки ж учасників у списку від Німеччини та Франції), китайських до шести.

Багато закордонних компаній оголосили про плани згорнути бізнес у Росії, продати свої російські активи або припинити інвестувати після початку воєнних дій в Україні та введення санкцій. За оцінками Центробанку РФ, всього з березня 2022-го до березня 2023 року іноземні інвестори здійснили близько 200 угод з продажу своїх російських активів.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри це усі магазини мережі Auchan в Україні продовжують роботу у штатному режимі, крім магазину "Ашан" у Києві по вулиці Здолбунівській, 17, у який влучили уламки російської ракети 30 серпня.

Як стало відомо в квітні, Leroy Merlin вирішила продати всі складські приміщення в Росії.

Нагадаємо, у березні французька група ADEO, яка володіє Leroy Merlin, заявила про намір продати всі свої магазини в Росії.