OTP Bank остаточно виключили зі списку міжнародних спонсорів війни

2 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило остаточно виключити угорський OTPBank зі списку міжнародних спонсорів війни.

Про це агентство повідомило у Тwitter.

У НАЗК зазначили, що під час дискусій, які тривали останні кілька днів у цілодобовому режимі за участю Служби зовнішньої діяльності ЄС, OTP Bank взяв на себе низку зобов’язань щодо своїх майбутніх планів на російському ринку.

В Україні очікують, що банк виконає досягнуту домовленість без зволікань.

Ще 29 вересня НАЗК вирішило піти на поступки Угорщині і призупинило статус у переліку міжнародних спонсорів війни угорського OTP Bank.

Таке рішення було прийняте з розрахунком на те, що воно призведе до розблокування Угорщиною 500 мільйонів євро життєво необхідної військової допомоги Україні з Європейського фонду миру.

В якості умови для розблокування коштів прем'єр Віктор Орбан називав зняття такого статусу для найбільшого угорського банку. В липні стало відомо, що Угорщина також виступила проти пропозиції Євросоюзу створити довгостроковий фонд обсягом до 20 мільярдів євро для підтримки армії України, вимагаючи вилучення OTP Bank зі згаданого реєстру.

Проте, після того як НАЗК призупинило статус у переліку міжнародних спонсорів війни OTP, Угорщина заявила, що тимчасове виключення Україною будапештського OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни в спробі розблокувати військову допомогу Європейського Союзу суттєво не змінює ситуацію.