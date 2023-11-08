Официально: Еврокомиссия предлагает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия рекомендует Европейскому совету начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает "Суспільне".

По ее словам, Украина завершила более 90% необходимых шагов, которые ЕС предоставил в прошлом году.

"Основной прогресс был достигнут в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, в общественной жизни, также есть новый закон о медиа и прогресс в отношении национальных меньшинств", – высказалась фон дер Ляйен.

Как добавила чиновница, остальные реформы проводятся, и Еврокомиссия одобряет эти усилия.

"Мы рекомендовали сегодня Совету открыть сессию переговоров о вступлении. Мы также рекомендуем Совету принять рамки переговоров после того, как Украина осуществит текущие реформы, о чем мы сообщим в марте 2024 года", – отметила президент Еврокомиссии.

Она отметила, что продолжительность переговоров о членстве Украины в ЕС зависит от скорости реформ.

"Украина продолжает сталкиваться с огромными трудностями и трагедией, спровоцированными агрессивной войной России. И все же украинцы глубоко реформируют страну, даже когда они ведут войну, имеющую для них экзистенциальное значение", – отметила фон дер Ляйен.

Вступление Украины в ЕС: условия

23 июня 2022 года Европейский совет решил предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского Союза.

Для следующих шагов и процедур на пути к вступлению Украина должна была выполнить рекомендации Еврокомиссии, которые касаются:

реформы Конституционного суда Украины;

судебной реформы;

борьбы с коррупцией;

борьбы с отмыванием средств;

антиолигархического закона;

аудиовизуального законодательства;

законодательства о нацменьшинствах.

По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, сроки вступления Украины в блок будут зависеть, в частности, от скорости украинских реформ и принятия членских обязанностей, содержащихся в законах и правилах блока. Также важным фактором является то, как быстро сам Евросоюз сможет подготовиться к новому расширению.

В то же время она отмечала, что предположить вступление Украины во время войны очень сложно, ведь нормы, правила и положения, которые страна интегрирует в свой правовой порядок, должны применяться на всей территории.

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