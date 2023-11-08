Украина планирует начать переговоры о вступлении в ЕС в 2024 году

Украина планирует начать официальные переговоры о своем членстве в Европейском Союзе в начале 2024 года, поскольку украинская сторона сможет выполнить все необходимые критерии для начала переговоров до середины декабря 2023 года.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире Радио Свобода.

Жовква подчеркнул, что начать процесс переговоров в начале следующего года очень важно для Украины.

"Мы планируем выполнить 100% условий для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС до середины декабря этого года, когда состоится заседание Европейского Совета с целью получения четкого политического решения по началу переговоров", - отметил Жовква.

Он также выразил убеждение, что Венгрия не помешает процессу евроинтеграции Украины, поскольку в ближайшие дни лидеры Европейского Совета и стран-союзников будут проводить диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в отношении Украины.

"Я уверен, что никакая политическая позиция тех или иных руководителей тех или иных государств не помешает получить нам то решение, которое сегодня созрело. Сегодня ни одно из государств-членов ЕС не ставит под сомнение необходимость членства Украины в ЕС", - добавил Игорь Жовква.

Напомним, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Президент комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина выполнила 90% рекомендаций, которые дал ЕС, предоставляя статус кандидата в июне 2022 года.

По словам госпожи посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, сроки вступления Украины в блок будут зависеть, в частности, от скорости украинских реформ и принятия членских обязанностей, содержащихся в законах и правилах блока. Также важным фактором является то, как быстро сам Евросоюз сможет подготовиться к новому расширению.