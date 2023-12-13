Важный для вступления в ЕС: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о добропорядочном лоббировании

Сегодня, 13 декабря, Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о добропорядочном лоббировании. Он является одним из требований к Украине на пути к членству в Европейском союзе.

Об этом стало известно с официального сайта Верховной Рады.

Законопроект инициировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, эта инициатива является одним из евроинтеграционных требований.

По словам представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука, законопроект направлен на реализацию рекомендаций Европейской Комиссии, зафиксированных в Пакете расширения, и является частью правительственного антиолигархического плана действий.

"Законопроект №10337 преследует цель обеспечения правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования, установление прозрачных механизмов обеспечения деятельности субъектов лоббирования и должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления; механизмов контроля за лоббистской деятельностью", - отметил Мельничук.

Путем принятия законопроекта в правительстве предлагают определить:

терминологию в области лоббирования;

права и обязанности субъектов лоббирования;

методы воздействия;

создание Реестра прозрачности, владельцем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции;

порядок регистрации в этом Реестре и исключение из него;

доступ в Реестр (открытый и безвозмездный);

отчетность субъекта лоббирования, внесенного в Реестр;

механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по лоббированию.

Как сообщалось ранее, по словам главы НАПК Александра Новикова, в случае принятия законопроекта, бизнес и бизнес-ассоциации смогут заключать контракты с лоббистами для продвижения своих интересов. Сами лоббисты смогут участвовать в подготовке и написании проектов законов. При этом должен появиться реестр лоббистов.

Напомним, в 2022 году Европейская комиссия предоставила Украине статус кандидата в члены ЕС, но процедура вступления будет завершена только после выполнения Украиной целого ряда требований.

В декабре 2023 года Верховная Рада значительно продвинулась в этом вопросе, поддержав законопроекты об увеличении штата НАБУ и изменения в закон о нацменьшинствах.