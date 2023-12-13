Венгрия готова отозвать вето на помощь Украине от ЕС в обмен на деньги

Будапешт готов снять вето на одобрение 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине, если ЕС разморозит все деньги Венгрии из своих фондов.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главного политического советника премьер-министра Виктора Орбана Балаша Орбана.

Он заявил, что Венгрия по-прежнему выступает против полного четырехлетнего плана помощи для Украины и предпочитает, чтобы ЕС предложил Киеву финансирование на один год без внесения поправок в бюджет.

Тогда Будапешт рассмотрит возможность внести в это свой вклад.

"В Будапеште рассматривают размораживание средств ЕС для Венгрии и финансирование Украины как два отдельных вопроса. И если ЕС настаивает на том, что финансирование Украины должно поступать из измененного бюджета ЕС, то эти два вопроса становятся связанными", - отметил Балаш Орбан.

Будапешт повышает ставки, поскольку ЕС, как ожидается, выделит около 10 млрд евро ранее замороженных средств для Венгрии уже на этой неделе.

23 ноября исполнительный комитет Европейского Союза одобрил выделение 900 миллионов евро Венгрии в рамках до сих пор замороженной доли средств из Фонда восстановления ЕС, поскольку блок стремится преодолеть вето Будапешта о помощи Украине.

Но Орбан заявил, что хочет, чтобы ЕС передал всю сумму – около 30 миллиардов евро – которые были заморожены в прошлом году из-за проблем с верховенством права и взяточничеством.

Заметим, Венгрия наложила фактическое вето на решение ЕС о предоставлении Украине экономической помощи в размере 50 млрд евро к 2027 году и начало переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз.

Помощь Украине: средства от ЕС

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы.

Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, такая помощь должна обеспечить предполагаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.

Однако в пересчете на один год эта поддержка меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023-й.

Решение о пересмотре бюджета ЕС ожидается 14-15 декабря и требует единодушия среди союзников. Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против предоставления помощи Украине на 50 млрд евро. А его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, выражая оговорки о новой финансовой поддержке Киева.

В свою очередь еврокомиссар Йоханнес Ган говорил, что Венгрия единолично не сможет заблокировать увеличение бюджета ЕС. Он указывал, что у Еврокомиссии есть обходные пути для утверждения бюджета.