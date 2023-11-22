Орбан угрожает заблокировать помощь от ЕС и требует пересмотра политики в отношении Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза Украине, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Об этом пишет Politico.

Издание пишет, что Орбан также возмущен тем, что Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда Соединенные Штаты, предоставившие основную часть военной помощи Киеву, почти прекратили финансирование из-за тупиковой ситуации в Конгрессе.

Орбан намекает, что Будапешт может использовать свое право вето, чтобы заблокировать выплату запланированной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро — денег, необходимых для финансирования украинского правительства, пока его вооруженные силы дают отпор в полномасштабной России. вторжение.

Он пригрозил заблокировать запланированную военную помощь Украине на 500 миллионов евро, а также начало официальных переговоров по вступлению Киева в Евросоюз, который лидеры ЕС надеялись одобрить на следующем заседании Европейского совета 14 и 15 декабря.

Конфликт Будапешта и Брюсселя

Politico ссылается на письмо Орбана, адресованное председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и повышающее ставки в длительном противостоянии между Будапештом и Брюсселем. Причиной этого является то, что Брюссель сдерживает 13 миллиардов евро средств ЕС для Венгрии из-за опасений, что страна нарушает стандарты ЕС по верховенству права.

По словам одного дипломата ЕС, Орбан "заминировал" весь процесс принятия решений ЕС по Украине.

Дипломат добавил, что в то время как в других случаях Будапешт удерживался во время ключевых голосований и разрешал ЕС наложить санкции на Россию, в этот раз он не видит, чтобы это произошло.

В письме Мишелю венгерский лидер говорит, что ни одно решение по финансированию Украины, открытие переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшие санкции против России не может быть принято, пока не состоится эта "стратегическая дискуссия", когда лидеры собираются в Брюсселе в середине декабря.

У Евросоюза есть "план Б"

Европейский Союз сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 миллиардов евро помощи.

Если Будапешт воспользуется вето, у блока есть способ обойти это. Запасной план состоит в том, чтобы каждое из других правительств ЕС создать собственный пакет помощи Киеву.

Напомним, финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы. Это решение желают утвердить в рамках пересмотра бюджета блока.

Орбан по-прежнему выступал против оказания помощи Украине на 50 млрд евро, а его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, выражая оговорки о новой финансовой поддержке Киева.