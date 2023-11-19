В субботу, 18 ноября, одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переизбран лидером провластной партии "Фидес".

Об этом сообщает Nepszava.

Отмечается, что результаты голосования не стали неожиданными.

Орбан был переизбран 1190 голосами делегатов на съезде партии "Фидес". Другие кандидаты не набрали необходимое количество голосов, поэтому премьер-министр выиграл голосование без конкуренции.

"Венгры имеют свою собственную европейскую контрмодель: это означает нулевую миграцию, экономику, основанную на труде, полную занятость, крепкие семьи, низкие налоги и разумный зеленый переход", – заявил Орбан во время съезда партии в Будапеште.

Во время избрания вице-руководителей правящей партии Венгрии делегаты проголосовали за четырех действующих заместителей Орбана.

Орбан возглавлял партию на протяжении 1993-2000 годов и непрерывно с 2003 года. С 2010 года он является постоянным премьер-министром Венгрии.

Одиозные заявления Орбана

Премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию и часто делает заявления по дискредитации Украины.

Недавно Орбан заявил, что считает ошибкой открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

По словам венгерского премьера, "Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза".

Орбан заявил о "трудных вопросах", на которые следует ответить, прежде чем начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз .

"Мы не знаем, сколь велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, сколько ее населения, потому что люди убегают. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы бессмысленно", - заявил Орбан.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против оказания помощи Украине в 50 млрд евро от Европейского Союза.

Ранее одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередными скандальными заявлениями о путях прекращения войны РФ против Украины и предложил Западу заключить соглашение со страной-агрессором РФ по безопасности Украины, которое не должно включать ни возвращение Крыма, ни членство Украины в НАТО. Тогда МИД Украины высмеяло очередные скандальные заявления венгерского политика и заявило, что уже начало волноваться, что тот давно не призвал узаконить агрессию РФ.

Кроме того, единственным лидером ЕС, участвовавшим в третьем саммите "Один пояс, один путь" 17-18 октября в Китае, стал венгерский одиозный премьер-министр Виктор Орбан, составивший компанию российскому диктатору Владимиру Путину и министру афганского движения "Талибан" .