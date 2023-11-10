Данилов подтвердил, что Украина готова идти на компромиссы с Венгрией, чтобы стать членом ЕС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина открыта для компромиссов с целью достижения стратегической цели – вступления в Европейский Союз.

Об этом он рассказал в эфире "Украинского Радио".

Данное заявление Данилов сделал комментируя слова Виктора Орбана о блокировании начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования по языку и образованию.

"Что касается заявления Орбана, то вы слышали заявление нашего вице-премьер-министра Стефанишиной, которое непосредственно занимается этим вопросом. Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС", - сказал он.

По его словам, ничего сложного в венгерских требованиях нет и выполнить их не составит труда, поскольку соответствующие нормативно-правовые акты уже подготовлены. По его мнению, соответствующие документы обязательно будут приняты для того, чтобы Венгрия не спекулировала по тем или иным вещам.

Данилов уверен, что скорейшее выполнение критериев ЕС обеспечит положительный результат в вопросе вступления.

"Если мы будем готовы в короткий промежуток времени, думаю, за ЕС не замедлит взять нас в члены. Нам нужно отвечать всем критериям и понимать, что коренная трансформация советской Украины, в которой мы продолжаем сегодня еще жить, должна состояться", - подытожил Данилов. .

Напомним, в 2017 году в Украине вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определил, что языком образовательного процесса в учебных заведениях есть только государственный язык. Будапешт раскритиковал этот документ и на этом фоне, среди прочего, несколько лет блокировал заседание комитета Украина – НАТО.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский уже подписал изменения в закон " О национальных меньшинствах (сообществе) Украины". В проекте было указано, в частности, что в населенных пунктах, где большинство населения составляют нацменьшинства, внутренняя и наружная реклама, а также реклама в местных аудиовизуальных медиа может дублироваться на языке сообщества.