ЕС обойдется без Венгрии: стали известны детали "плана Б" для помощи Украине

Венгрия не намерена поддерживать выделение 50 млрд евро для Украины из бюджета Европейского Союза. Поэтому в блоке идут переговоры касательно финансирования от 26 других членов ЕС. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

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Как пишет издание, украинские и европейские чиновники предупредили, что если Евросоюз не согласует пакет помощи, это повлияет на финансовую стабильность Украины. Кроме того, это станет самым вопиющим поворотом в поддержке Брюсселя с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, который произойдет на фоне неопределенности касательно средств от США.

Время до начала саммита лидеров ЕС, где будет рассматриваться украинский вопрос, истекло. На фоне этого дипломаты блока начали приватные переговоры касательно осуществимости и технических деталей финансового пакета, который страны блока смогут предоставить без Венгрии. Это обеспечило бы Киев экстренным финансированием не менее года.

В обсуждении принимают участие представители Европейской комиссии и стран-членов ЕС, которые взяли бы на себя большую часть расходов. Эти переговоры остаются конфиденциальными, чтобы не подрывать основную цель – преодолеть вето Будапешта.

Однако запасной вариант потребует больше времени и стоил бы больше средств в виде процентов и других расходов.

"Никто не хочет этого делать, если нам этого не нужно… Но было бы опрометчиво не иметь "плана Б", – сказал один из собеседников FT.

Помощь Украине: средства от ЕС

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы.

Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, такая помощь должна обеспечить ожидаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.

Но в пересчете на один год эта поддержка меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023-й.

Решение о пересмотре бюджета ЕС ожидается в декабре и требует единогласия среди союзников. Но Reuters писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против оказания помощи Украине на 50 млрд евро. А его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, высказывая предостережения касательно новой финансовой поддержке Киева.

В свою очередь еврокомиссар Йоханнес Хан говорил, что Венгрия единолично не сможет заблокировать увеличение бюджета ЕС. Он указывал, что у Еврокомиссии есть обходные пути для утверждения бюджета.