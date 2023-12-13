Угорщина готова відкликати вето на допомогу Україні від ЄС в обмін на гроші

Будапешт готовий зняти вето на схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, якщо ЄС розморозить усі гроші Угорщини зі своїх фондів.

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Про це пише Bloomberg із посиланням на головного політичного радника прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаша Орбана.

Він заявив, що Угорщина, як і раніше, виступає проти повного чотирирічного плану допомоги для України і вважає за краще, щоб ЄС запропонував Києву фінансування на один рік без внесення поправок до бюджету.

Тоді Будапешт розгляне можливість зробити у це свій внесок.

"У Будапешті розглядають розмороження коштів ЄС для Угорщини й фінансування України як два окремі питання. І якщо ЄС наполягає на тому, що фінансування України має надходити зі зміненого бюджету ЄС, то ці два питання стають пов'язаними", — зазначив Балаш Орбан.

Як пише видання, Будапешт підвищує ставки, оскільки ЄС, як очікується, виділить близько 10 млрд євро раніше заморожених коштів для Угорщини вже цього тижня.

23 листопада виконавчий комітет Європейського Союзу схвалив виділення 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її досі замороженої частки коштів з Фонду відновлення ЄС, оскільки блок прагне подолати вето Будапешта щодо допомоги Україні.

Але Орбан заявив, що хоче, щоб ЄС передав усю суму – близько 30 мільярдів євро – які були заморожені торік через проблеми з верховенством закону і хабарництвом.

Зауважимо, Угорщина наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги розміром 50 млрд євро до 2027 року та початок переговорів з Києвом про вступ до Євросоюзу.

Допомога Україні: кошти від ЄС

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки.

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, така допомога має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Проте в перерахунку на один рік ця підтримка менша, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023-й.

Рішення щодо перегляду бюджету ЄС очікується 14-15 грудня й вимагає одностайності серед союзників. Але прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання допомоги Україні на 50 млрд євро. А його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.

Своєю чергою єврокомісар Йоганнес Ган говорив, що Угорщина одноосібно не зможе заблокувати збільшення бюджету ЄС. Він вказував, що Єврокомісія має обхідні шляхи для затвердження бюджету.

Джерело фото: ua.depositphotos.com