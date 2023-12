В НАПК рассказали, когда ожидается принятие законопроекта о лоббизме

Верховная Рада Украины должна принять законопроект о добросовестном лоббировании и адвокации до конца января 2024 года. Об этом заявил глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в интервью Forbes.

Он отметил, что сроки будут зависеть от парламента. В марте ожидается встреча с GRECO (The Group of States against Corruption – "Группа государств против коррупции"), во время которой украинскую сторону спросят об имплементации законопроекта.

"Если закон не будет принят, то большая вероятность попасть в "черный список" стран, которые не выполняют антикоррупционные реформы. Важно, что GRECO передает свои рекомендации в Евросоюз, что может замедлить наш евроинтеграционный путь", - высказался Новиков.

Закон о лоббизме: что предполагается

Принятие закона о лоббизме является одним из требований вступления Украины в Европейский Союз.

Вступивший в сентябре закон "О правотворческой деятельности" начал шестимесячный отсчет для того, чтобы правительство внесло в Раду законопроект о лоббизме. Соответственно, это должно произойти до 20 марта 2024 года.

Как пишет Forbes, НАПК передало в Кабмин законопроект о лоббировании и адвокации 1 декабря. И зарегистрировать документ должны уже на этой неделе.

По словам главы НАПК Александра Новикова, в случае принятия законопроекта, бизнес и бизнес-ассоциации смогут заключать контракты с лоббистами для продвижения своих интересов. Сами лоббисты смогут участвовать в подготовке и написании проектов законов. При этом должен появиться реестр лоббистов.