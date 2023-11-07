НАПК исключило британского производителя бумаги и упаковки из перечня спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции исключило британскую группу компаний Mondi из перечня международных спонсоров войны после завершения выполнения плана по продаже ее бизнеса в России.

Как говорится в сообщении НАПК, британский производитель бумаги и упаковки официально подтвердил закрытие сделки – соответствующее объявление было размещено на Лондонской фондовой бирже.

Компания также направила письмо в Нацагентство, где отметила, что выполнила условия, позволяющие исключить ее из перечня. В частности, она продала самый большой и последний свой актив в РФ – целлюлозно-бумажный комбинат "Монти Сыктывкар" (Сыктывкарский лесопромышленный комплекс) и полностью ушла с российского рынка. Отметим при этом, что о решении избавиться от российских активов Mondi заявляла еще в мае 2022 года.

"Мы благодарны компании Mondi за принятие единственно правильного решения – прекратить спонсировать российскую агрессию. Это вызывает уважение к бренду от цивилизованного мира. Мы желаем процветания и развития бизнесу Mondi и любому другому, выбирающему ценности свободы, демократии и социальной ответственности, призываем подражать их примеру", - прокомментировал глава НАПК Александр Новиков.

Он выразил уверенность в том, что уход с российского рынка – это то, что отвечает долгосрочным интересам любого бренда, хотя "не каждый бизнес способен это вовремя понять".

Агентство также указывает, что открыто к сотрудничеству с международным бизнесом и готово провести консультации по шагам, необходимым для исключения из перечня каждой отдельной компании.