Крупный производитель бумаги и упаковки Mondi продает все заводы в России

Совет директоров многонациональной группы по производству упаковки и бумаги Mondi решил избавиться от российских активов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В России у группы работают три предприятия с общим штатом 5300 сотрудников.

"Процесс продажи этих крупных активов сложен с операционной и структурной точки зрения и осуществляется в постоянно меняющейся политической и правовой среде. Таким образом, нет уверенности о сроках заключения соглашения, а также о его структуре", — говорится в заявлении.

В компании заявляют, что стоимость активов в РФ на начало года составляла 687 миллионов евро.

Всего в группе Mondi работает около 26 тысяч человек на производственных площадках в более чем 30 странах.

Напомним, французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric объявила о намерении продать свой бизнес в России местному руководству в связи с вооруженным вторжением армии РФ на территорию Украины. Соглашение должно пройти согласование с местными властями.

А компания Trigon Agri намерена продать активы в Ростовской области и сосредоточиться на развитии в Украине.