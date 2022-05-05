Великий виробник паперу та упаковки Mondi продає всі заводи в Росії

Рада директорів багатонаціональної групи з виробництва упаковки та паперу Mondi вирішила позбавитися російських активів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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В Росії у групи працюють три підприємства із загальним штатом 5300 співробітників.

"Процес продажу цих великих активів складний з операційної та структурної точки зору і здійснюється в політичному і правовому середовищі, що постійно змінюється. Таким чином, немає впевненості про терміни укладання угоди, а також про її структуру", — йдеться у заяві.

У компанії заявляють, що вартість активів у РФ на початок року становила 687 млн євро.

Всього в групі Mondi працює близько 26 тисяч осіб на виробничих майданчиках у більш ніж 30 країнах.

Нагадаємо, французька енергомашинобудівна компанія Schneider Electric оголосила про намір продати свій бізнес у Росії місцевому керівництву у зв'язку із озброєним вторгненням армії РФ на територію України. Угода має пройти погодження з місцевою владою.

А компанія Trigon Agri має намір продати активи в Ростовській області та зосередитись на розвитку в Україні.