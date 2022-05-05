- Категорія
- Промисловість
- Дата публікації
-
Великий виробник паперу та упаковки Mondi продає всі заводи в Росії
Рада директорів багатонаціональної групи з виробництва упаковки та паперу Mondi вирішила позбавитися російських активів. Про це повідомляє пресслужба компанії.
В Росії у групи працюють три підприємства із загальним штатом 5300 співробітників.
"Процес продажу цих великих активів складний з операційної та структурної точки зору і здійснюється в політичному і правовому середовищі, що постійно змінюється. Таким чином, немає впевненості про терміни укладання угоди, а також про її структуру", — йдеться у заяві.
У компанії заявляють, що вартість активів у РФ на початок року становила 687 млн євро.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Всього в групі Mondi працює близько 26 тисяч осіб на виробничих майданчиках у більш ніж 30 країнах.
Нагадаємо, французька енергомашинобудівна компанія Schneider Electric оголосила про намір продати свій бізнес у Росії місцевому керівництву у зв'язку із озброєним вторгненням армії РФ на територію України. Угода має пройти погодження з місцевою владою.
А компанія Trigon Agri має намір продати активи в Ростовській області та зосередитись на розвитку в Україні.